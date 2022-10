Valorant: un trailer presenta Harbor, il nuovo agente del gioco Riot

Valorant accoglie il nuovo agente, chiamato Harbor, con un trailer di presentazione narrativo che spiega qualcosa della sua storia, con una sequenza animata in computer grafica che richiama lo stile di Arcane.

Valorant continua ad espandere il roster di combattenti con l'arrivo di Harbor, un nuovo Controller Agent che si aggiunge al cast di personaggi dello sparatutto competitivo online di Riot Games. Il trailer di presentazione non mostra il gioco, trattandosi a tutti gli effetti di un cortometraggio creato in collaborazione con Lightfarm Studios.

Il video è molto interessante e piacevole, costruito con uno stile che ricorda anche il celebre Arcane di Netflix, in termini di soluzioni estetiche. Non ci sono ancora informazioni precise per quanto riguarda il gameplay, ma alcune abilità e caratteristiche di Harbor possono essere desunte guardando anche il video in questione.

A quanto pare, il nuovo agente è in grado di creare delle barriere che possono bloccare o modificare la traiettoria dei proiettili, oltre a un globo che dovrebbe essere dotato di qualche potere ancora non ben identificato.

Harbor è il 21esimo combattente di Valorant e nel video lo vediamo combattere per le strade di Delhi prima di imbattersi in Brimstone, dando il via ad alcuni eventi che fanno parte della narrazione del gioco.