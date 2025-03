Abbiamo provato Waylay, la nuova regina del movimento di Valorant

Come vedremo meglio in questa analisi della nostra prova di questa nuova agente però, Waylay non è perfetta e ha alcuni difetti che potrebbero renderla troppo prevedibile . Fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di vederla giocata ai massimi livelli durante uno showmatch del Masters di Bangkok, il che ci fa ben sperare per il suo futuro competitivo.

"Non abbiamo un duellante il cui ruolo sia occupare spazio dai tempi del lancio di Valorant", ha detto June Cuervo, Game Designer di Valorant . "Questa sottocategoria del ruolo di duellante è occupata solo da Jett e Raze ed è una parte essenziale delle composizioni di squadra a tutti i livelli di gioco. Proprio per questo volevamo aggiungere qualcosa di fresco proprio in questo ruolo".

Valorant ha messo il turbo in fatto di nuovi agenti: non sono passati nemmeno tre mesi da quando vi abbiamo parlato di Tejo che un nuovo personaggio è già approdato sullo sparatutto tattico di Riot Games. Si chiama Waylay , è una duellante tailandese ed è la nuova regina del movimento del gioco.

Le abilità di Waylay e le sue interazioni

La prima abilità di Waylay si chiama Rifrazione ed è una mezza ultimate di Phoenix. Attivando il comando, l'agente mette un segnalatore sul terreno e avvia una finestra di otto secondi in cui, premendo nuovamente il pulsante, viene ritrasportata al segnalatore. Durante il viaggio si è invulnerabili, ma se si viene uccisi nella finestra da otto secondi si muore definitivamente. Durante il viaggio, provate a sperimentare con i teletrasporti di Bind se volete divertirvi, non è possibile vedere nuovi elementi posizionati dagli avversari o nemici.

Sfruttando la finestra di invulnerabilità con precisione è persino possibile evitare la ultimate di Raze e molte altre abilità pericolose

Questa abilità è ottima per i fan dell'Operator e diviene nuovamente disponibile in ogni round dopo due uccisioni. Il suo utilizzo principale è per raccogliere informazioni o avere una seconda possibilità di entrare in un sito dopo aver capito chi c'è e cosa ha in serbo. Gli sviluppatori, poi, hanno chiaramente pensato questa abilità per essere usata in tandem con Velocità della Luce, il suo scatto.

Al contrario dei movimenti di Jett, lo scatto di Waylay va equipaggiato e ha due cariche: la prima può essere usata per andare verso l'alto mentre la seconda solo in orizzontale. Premendo un grilletto si scatta una volta sola (anche verso l'alto) e premendo l'altro si scatta due volte di fila potendo cambiare direzione tra una e l'altra. Il problema di questa abilità è che l'animazione per ritirare fuori l'arma dopo lo scatto ha una lentezza pachidermica.

Lo scatto di Waylay va equipaggiato e una volta terminato l'arma deve essere estratta nuovamente, due impedimenti che limitano non poco l'utilizzo dell'abilità più forte della nuova agente

Questa abilità è complicatissima da gestire in situazioni tese o in reazione alle mosse nemiche ed è pensata per essere pianificata ed eseguita in posizioni specifiche e con un setup ben preciso. Questo vuol dire che, passato l'effetto novità del suo lancio, le "entry" di Waylay (ovvero i modi in cui prova a far breccia in un sito della Spike) diverranno ben codificate e prevedibili. Jett e Neon, un'altra agente pensata per prendere spazio, hanno la prima dei fumogeni per nascondere il suo punto d'arrivo e l'altra il suo muro per rendere il viaggio imprevedibile. Waylay può solo fare affidamento su Rifrazione se il nemico è lì ad aspettarla.

La sua ultima abilità è Saturazione, una molly che ha lo stesso identico comportamento balistico di quella di Phoenix e di Faze (quindi potete riciclare le loro strategie di ingresso e difesa) e che introduce un nuovo tipo di effetto indebolente: l'intralcio. Un giocatore intralciato si muove più lentamente, spara più lentamente e cambia arma o ricarica quasi a rallentatore. Non ci sono limitazioni visive, solo di movimento: il problema è che se vedete questa granata arrivare e non potete spostarvi basta accovacciarsi e usare il mirino metallico per eliminare quasi del tutto gli effetti negativi.

Un nemico intralciato avrà questa bolla intorno alla testa a indicare che la sua velocità di movimento, di fuoco e di ricerca è rallentata

La sua ultimate, infine, ha lo stesso raggio d'azione di quella di Tejo e applica questo debuff quasi istantaneamente a tutti coloro che sono nell'area, dando a Waylay un potenziamento alla velocità molto simile a quello della Stim di Brimstone. Visto che l'effetto si applica attraverso, i muri questa abilità è perfetta per entrare o difendere un sito, ma è importante sottolineare che l'effetto di intralcio non si applica al piazzamento o al disinnesco della Spike, un qualcosa che speriamo Riot riveda per renderla molto più efficace in fase difensiva.