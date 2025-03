La prossima patch di Kingdom Come Deliverance 2 è talmente grande che ha 34 pagine di note

Una valanga di correzioni e anche alcune novità succulenti

Stando ai dettagli condivisi in precedenza, l'aggiornamento 1.2 di Kingdom Come: Deliverance 2 sarà disponibile a partire dal 13 marzo e, come avrete intuito, porterà con sé tantissime correzioni. In particolare, sempre Tobiaz Stolz-Zwilling ha parlato di oltre 1.000 problemi risolti e di un lavoro di circa 5 mesi per mettere insieme questo gigantesco update.

Non solo correzioni, la patch porterà con sé anche alcune novità. Tra queste troviamo la "Barber Mode", ovvero l'introduzione di un barbiere che potremo visitare per rifare il look di Henry prima di scendere in battaglia. Inoltre, verrà aggiunta la Hardcore Mode, che rende estremamente realistica l'esperienza di gioco, ad esempio aumentando di molto la difficoltà dei combattimenti, eliminando ad esempio i viaggi rapidi e il puntatore sulla mappa e obbligando i giocatori a scegliere dei perk negativi a inizio partita.