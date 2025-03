La prossima patch di Kingdom Come: Deliverance 2 introdurrà il barbiere e correggerà oltre 1.000 problemi

Tramite un messaggio pubblicato sulla pagina Steam di Kingdom Come: Deliverance 2, il team di Warhorse Studios ha stuzzicato la curiosità dei giocatori in vista del prossimo aggiornamento, che introdurrà a grande richiesta la possibilità di cambiare il look di Henry e un numero gargantuesco di correzioni.

La patch infatti aggiungerà la "Barber Mode". In pratica verrà aggiunto il barbiere, con la possibilità di personalizzare l'aspetto del protagonista a piacimento. Sicuramente una gradita aggiunta per chi ci tiene a scendere in battaglia con il giusto stile.