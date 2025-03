La mod italiana di Kingdom Come Deliverance 2 potenzia il ray tracing per una esperienza fotorealistica

Kingdom Come Deliverance 2 è un gioco con una valida componente grafica, che aiuta a immergersi nel mondo medievale ideato da Warhorse Studios. Chi gioca alla versione PC può però potenziare la propria esperienza visiva tramite le mod , ad esempio quella mostrata dal canale YouTube Beyond Dreams.

Il video della mod di Kingdom Come Deliverance 2

La mod del ray tracing per Kingdom Come Deliverance 2 di Beyond Dreams mira a migliorare l'illuminazione globale, precisamente sfruttando la tecnologia Reshade con "Complete RT": parliamo dello shader per Ray tracing più avanzato in circolazione che utilizza la tecnologia denominata ReSTIR G.I.

La mod di Beyond Dreams si occupa anche di migliorare altri dettagli per ottenere un impatto visivo superiore. Prima di tutto, lavora sull'esposizione e anche sull'eye adaption, usando il nuovissimo shader denominato "Nicehancer" simulando il reale comportamento della messa a fuoco dell'occhio umano tramite una Depth of Field (profondità di campo) dinamica.

Per dare un tocco finale all'opera, la mod aumenta la distanza di caricamento degli elementi a schermo, così come un differente color grading che mira a dare un tocco più fotorealistico all'opera. Il gioco - con questa mod attiva - gira a 8K con i dettagli al massimo usando una Nvidia RTX 4090, una RAM da 32 GB e una CPU Intel Core 14700K. Nel video potete vedere varie sezioni del gioco, durante le quali il protagonista passeggia in vari ambienti per mettere in mostra la qualità grafica dell'opera.

