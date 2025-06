Warhorse Studios ha annunciato che Kingdom Come: Deliverance 2 verrà mostrato al Karlovy Vary International Film Festival con una Cinematic Cut composta fondamentalmente dalle sequenze cinematografiche presenti all'interno della campagna del gioco.

"Siamo onorati di annunciare che Kingdom Come: Deliverance 2 verrà presentato al Karlovy Vary International Film Festival", si legge nel post pubblicato dallo studio. "La prima mondiale della Cinematic Cut del gioco si terrà il 9 luglio: un momento di grande orgoglio per il videogioco come mezzo narrativo serio."

Non c'è dubbio che il comparto narrativo del secondo capitolo della saga meriti degli importanti riconoscimenti, e la proiezione nel corso di un festival del cinema internazionale appare come una soluzione decisamente prestigiosa in tal senso.

In generale sono ormai numerosi i giochi che posssono vantare una trama di grande spessore e una caratterizzazione dei personaggi degna di una sala cinematografica: la speranza è che occasioni come quella capitata a Kingdom Come: Deliverance 2 si moltiplichino in futuro.