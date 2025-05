Kingdom Come: Deliverance II è in sconto su Steam per la prima volta dal lancio

Kingdom Come: Deliverance 2 è in sconto su Steam, per la prima volta in assoluto sin dal lancio del GDR di Warhorse Studios, avvenuto a inizio dello scorso febbraio.

Al momento il gioco è disponibile a 50,99 euro, anziché 59,99 euro, con uno sconto pari al 15%. Chiaramente non parliamo di una riduzione di prezzo particolarmente grande, ma potrebbe comunque far capitolare chi non aspettava altro che un'offerta di qualunque tipo per aprire il portafogli.