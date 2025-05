Mafia: The Old Country è brutale, diretto e molto promettente, tutto quello che sappiamo

L'idea per questo capitolo è in realtà stata proposta per la prima volta ben quindi anni fa. I lavori veri sono però iniziati dopo aver completato Mafia Definitive Edition (2020): parliamo di quattro / cinque anni di lavoro, come un tipico AAA moderno. Questo tempo è servito per creare la giusta combinazione tra fedeltà delle ambientazioni, profondità dei personaggi e della loro storia e brutale divertimento delle sezioni d'azione in un mondo di gioco lineare. Vediamo tutti i dettagli , in modo ordinato.

Mafia: The Old Country ha l'obiettivo di tornare alle origini della mafia , spiegare cosa l'ha fatta nascere e in che modo si è arrivati agli eventi dei precedenti capitoli. Con questo capitolo Hangar 13 dà un colpo di spugna e mette da parte le grandi città americane. Ora siamo nella campagna siciliana di inizio 1900, con la macchia mediterranea e i paeselli che prendono il posto dei vicoli sporchi e delle grandi strade dense di traffico.

Mafia: The Old Country è il nuovo capitolo dell'amata serie dedicata a Cosa Nostra di Take-Two Interactive. Previsto per l' 8 agosto 2025 , sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Il team di sviluppo ha partecipato a un panel al PAX East e ha così condiviso tante informazioni interessanti che ci permettono di capire di cosa vuole parlare questo videogioco.

I protagonisti di Mafia: The Old Country

Il nostro protagonista è Enzo, un giovane uomo cresciuto senza una famiglia e venduto come schiavo per lavorare sin da bambino in una miniera di zolfo.

Enzo, il protagonista di Mafia: The Old Country

La maggior parte delle persone che facevano tale lavoro non riuscivano a sopravvivere, ma il nostro protagonista è resiliente e ha cercato un riscatto - e una nuova famiglia - in Cosa Nostra. La gang criminale dei Torrisi gli può offrire il tipo di sicurezza e prestigio che cerca, dandogli uno scopo, ma al tempo stesso Enzo ha anche altre inclinazioni e speranze: in Mafia: The Old Country dovremo scoprire cosa è pronto a sacrificare per la famiglia.

Un altro personaggio principale nella storia è Isabella Torrisi. La ragazza è nata nel privilegio, ma ha comunque dovuto affrontare varie difficoltà nella vita.

Isabella Torrisi da Mafia The Old Country

Vive un po' all'ombra del padre, Don Torrisi, ed è alla ricerca della sua approvazione, ma un lato di lei desidera godersi la vita liberamente e pienamente, senza il giogo degli uomini che la circondano. Isabella viene presentata dal team come un potenziale interesse amoroso per Enzo e rappresenta così il senso più tradizionale del termine "famiglia".

Don Bernardo Torrisi da Mafia: The Old Country

Don Bernardo Torrisi viene invece raccontato come un personaggio complesso e con tanti conflitti interiori, ma mosso da un istinto animale che lo ha reso "divertente da interpretare". Il suo obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra il guadagno, la famiglia e mantenere la fedeltà dei suoi sottoposti. Don Torrisi è una figura potente e imponente che incute grande rispetto in chiunque gli sia vicino. Può offrirti una famiglia, ma in cambio pretende totale obbedienza e lealtà.