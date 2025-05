Prezzo e contenuti delle due edizioni di Mafia: The Old Country, per PC, PS5 e Xbox Series

Hangar 13 e Take-Two Interactive hanno presentato al mondo le due edizioni di Mafia: The Old Country. Le prenotazioni sono già attive e la data di uscita è fissata per l'8 agosto 2025.

Mafia: The Old Country è un gioco d'azione che ci porta nel passato della serie, precisamente nella Sicilia di inizio 900. Controlleremo Enzo, un giovane criminale onorevole e fedele in un videogioco single player focalizzato sulla trama.