Mafia The Old Country si mostra con un trailer gameplay con data di uscita ufficiale

Hangar 13 ha svelato il trailer di gameplay di Mafia: The Old Country . Il videogioco sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S a partire dall' 8 agosto 2025 .

Il trailer gameplay di Mafia: The Old Country

"Mafia: The Old Country è un'esperienza lineare e mirata che combina una narrazione di qualità, l'immersione in un'epoca autentica e una rivisitazione raffinata del familiare gameplay di Mafia", ha dichiarato Nick Baynes, presidente di Hangar 13. "Questa attenzione ci permette di offrire una storia grintosa, concreta, brutale ed emotiva. In una Sicilia di inizio '900, questa è una storia di origini mafiose che segue il nostro protagonista, Enzo Favara, mentre presta giuramento e si fa strada nella famiglia criminale di Don Torrisi".

Enzo viene presentato come un personaggio leale, onorevole e obbediente. Nel trailer di gameplay che potete vedere poco sotto viene messa in mostra tanta azione, con armi da fuoco, veicoli dell'epoca e anche gare a cavallo, sullo sfondo della Sicilia di inizio 1900.

Mafia: The Old Country è stato realizzato con Unreal Engine 5 e il team ha curato nei minimi dettagli la vita della nostra regione per crearla in modo autentico e portare al mondo una storia sulla mafia. Il team ha inoltre detto che il videogioco non sarà enormemente lungo e certamente non sarà gestito come un "live service".

"Riteniamo che esista un vasto pubblico per le storie avvincenti che non richiedono un enorme impegno di tempo", ha dichiarato il presidente di 2K David Ismailer. "Siamo entusiasti di offrire un gioco come Mafia: The Old Country nel nostro portfolio e di fornire un'esperienza narrativa lineare e altamente rifinita che può facilmente integrare gli altri giochi continuamente aggiornati che i nostri giocatori amano e con cui si impegnano in modo più costante."

Vi lasciamo infine ai dettagli sulle due edizioni di Mafia: The Old Country, con i relativi bonus.