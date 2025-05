I giochi gratis dell'Epic Games Store dell'8 maggio sono disponibili

Come ogni settimana Epic Games Store si prepara a regalarci nuovi giochi gratuiti per PC. A questo giro ci sono due titoli pronti per noi: Deadtime Defenders e Touch Type Tale . Non si tratta di giochi universalmente noti, ma proprio per questo è una proposta interessante, visto che vi permette di scoprire qualcosa di nuovo.

I giochi dell'Epic Games Store dell'8 maggio

Deadtime Defenders è "uno sparatutto ricco di azione con elementi GDR. Un misterioso portale ha scatenato il caos da dimensioni alternative e voi siete l'ultima linea di difesa dell'umanità. Andate in missione alla ricerca di bottini epici ed eliminate i nemici prima di tornare al quartier generale per riarmare, fare rapporto e prepararvi per la prossima missione!"

I requisiti di Deadtime Defenders sono:

OS - Windows 10 64 Bit

CPU - Intel Core i7-3770K o AMD Ryzen 3 1200

RAM - 8 GB

GPU - NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 480

DirectX - 11

Spazio di archiviazione - 2 GB

Deadtime Defenders

Touch Type Tale è invece un gioco di strategia in tempo reale nel quale giochiamo battendo sulla tastiera. In una ambientazione simil-medievale, dovremo salvare il regno nei panni del giovane Paul viaggiando in lungo e in largo. Dopo aver completato la campagna single player è possibile optare per il multigiocatore.

I requisiti sono:

Sistema operativo: Windows 10 - 64-bit

Processore: Dual Core 1.4 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 580 o Nvidia GeForce GTX 750 TI

DirectX: Versione 10

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Touch Type Tale

I giochi della prossima settimana invece sono misteriosi. Segnaliamo infine che Epic Games svela i primi dettagli su Unreal Engine 6: ecco quando sarà disponibile.