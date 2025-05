Il numero di utenti attivi su PlayStation continua a crescere e Xbox rimane indietro

Oggi giorno i dati di vendita delle console sono rilevanti, ma fino a un certo punto. Il dato centrale è il numero di utenti effettivamente attivi (in quanto sono quelli che spenderanno per nuovi giochi). Per capire quindi quanto bene stia facendo una console rispetto a un'altra, è necessario analizzare questo tipo di informazione.

La differenza di utenti attivi di Xbox e PlayStation

I dati arrivano da Ampere e sono stati condivisi da The Game Business, che sottolinea quando PlayStation sia centrale nel mercato moderno.

Parlando nello specifico degli USA (che è il più grande per le due compagnie, soprattutto per Xbox), secondo le stime di Ampere, il numero di utenti attivi su PlayStation nel 2022 era di sei milioni superiore rispetto a quello di Xbox. Si tratta di un dato notevole, che mostra come da tempo ci sia un divario non da poco tra le due società. Non è inaspettato, visto che sappiamo bene che sin dalla scorsa generazione PlayStation riesce a dominare in ambito console.

Il "problema" (per Microsoft si intende) è che dopo un paio di anni questa distanza è solo che aumentata. Alla fine del 2024, infatti, si parla di 10 milioni di giocatori attivi in più su PlayStation rispetto a Xbox.

Ancora una volta è chiaro perché Microsoft abbia deciso di percorrere la strada del multipiattaforma per le proprie opere. Tra i prossimi giochi in arrivo vi è Gears of War Reloaded, che potrebbe essere "esclusiva" PS5 in formato fisico.