Gears of War: Reloaded potrebbe essere una esclusiva console PS5 in formato fisico, per quanto suoni assurdo

Non crediamo stupisca più di tanto, visto che oramai da tempo Microsoft ha messo in chiaro che è interessata a una pubblicazione multipiattaforma delle proprie opere e che non sdegna le console rivali.

Uno dei grandi annunci della settimana è certamente il ritorno di Gears of War con la versione Reloaded , che include i vecchi capitoli. La parte più interessante però è che il videogioco arriverà per la prima volta su PS5.

Cosa sappiamo della versione fisica di Gears of War: Reloaded

L'informazione arriva dalla divisione spagnola della catena di rivendita di videogiochi GAME.

La pagina prodotto del videogioco non è più attiva sul sito (probabilmente è stata messa online troppo presto) ma gli utenti di ResetEra l'hanno visualizzata prima del blocco. Inoltre, ancora più importante, GAME stesso ha affermato tramite Twitter che al momento ha la conferma solo per la versione fisica per PS5 e per PC. Quest'ultima è probabilmente un codice in una scatola, quindi un vero disco potrebbe esserci solo su PS5.

Un utente segnala anche che GAME non crea pagine di prenotazione dei videogiochi senza la conferma da parte degli editori, quindi non dovrebbe essere una mossa indipendente della catena.

Ovviamente non è detto che una versione fisica per Xbox non esiste. Potrebbe essere una scelta regionale: magari in Spagna Microsoft ha deciso di non distribuire il gioco su disco per la propria console. GAME afferma comunque che la versione PS5 dovrebbe avere il disco, ma deve ancora avere la conferma al 100% della cosa. Molto semplicemente, non abbiamo ancora tutte le informazioni al momento. In ogni caso è una scelta curiosa.

Segnaliamo poi che Gears of War: Reloaded non richiede un account Microsoft per tutte le funzioni cross-play, ma è molto utile.