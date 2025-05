iPhone 19 Air avrà diverse novità al display, secondo un rumor

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di iPhone 17 Air , il nuovo e inedito modello compatto della serie, già cominciano a susseguirsi i primi rumor e indiscrezioni riguardanti il successore che vedrà la luce nel 2027 e che chiameremo, per convenzione, iPhone 19 Air . In particolare, il futuro modello compatto della compagnia di Cupertino potrebbe portare un display più grande rispetto alle due generazioni precedenti : scopriamolo insieme nel dettaglio.

Secondo quanto riportato nel corso delle ultime ore dall'analista Ming Chi-Kuo, Apple sarebbe già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo modello di iPhone Air con display più grande per i prossimi anni. A detta dello stesso analista, Apple avrebbe infatti pianificato il lancio di iPhone 18 Air entro la fine del 2026, senza apportare particolari stravolgimenti in termini di design e specifiche tecniche, posticipando le più importanti novità al terzo modello previsto per il 2027.

Quando uscirà iPhone 19 Air

Mancando più di due anni alla sua presunta uscita, non sappiamo quando vedrà la luce iPhone 19 Air, che potrebbe essere annunciato a settembre 2027. Lo stesso Kuo ha aggiunto che Apple potrebbe lanciare la seconda generazione del suo iPhone pieghevole (conosciuto al momento con il nome non ufficiale iPhone Fold) entro lo stesso anno.

Chiaramente è bene come sempre prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) ufficiale direttamente dalla compagnia di Cupertino. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi anni.