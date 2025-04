Le nuove unità dummy di iPhone 17 Air confermano il design della fotocamera

La nuova generazione di iPhone prevista in uscita quest'autunno sarà senz'ombra di dubbio ricca di novità. Tra le più importanti ricordiamo l'introduzione del nuovo e inedito iPhone 17 Air , modello ultrasottile dalle dimensioni decisamente compatte che farà concorrenza a Samsung Galaxy S25 Edge . Nel frattempo, alcune unità dummy recentemente trapelate in Rete confermerebbero il design del modulo fotocamere di iPhone 17 Air rumoreggiato ormai da diversi mesi: scopriamole insieme nel dettaglio.

Ricordiamo che il modulo fotocamere di iPhone 17 Air sarà composto da un unico sensore, contrariamente al resto dei modelli della nuova serie. Tra le specifiche tecniche troveremo anche il chip proprietario A19 , che permetterà il pieno supporto ad Apple Intelligence , l'intelligenza artificiale di Apple che ha recentemente fatto il suo debutto in Italia. Tra le caratteristiche più evidenti delle unità dummy di iPhone 17 Air spicca in particolare lo spessore sorprendentemente ridotto, che si aggirerebbe indicativamente attorno ai 5,44 millimetri , risultando a tutti gli effetti l'iPhone più sottile di sempre.

Quando uscirà iPhone 17 Air

Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per iPhone 17 Air, che vedrà la luce verosimilmente a cavallo tra settembre e ottobre, seguendo quanto fatto con le scorse generazioni dello smartphone.

iPhone 17 Air

Chiaramente è bene specificare che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice di Cupertino. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.