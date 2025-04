I prezzi italiani di Samsung Galaxy S25 Edge sono trapelati in rete, e non sarete contenti

Manca ormai sempre meno all'uscita di Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo e inedito modello di smartphone ultrasottile della compagnia sudcoreana annunciato a gennaio in occasione dell'evento Galaxy Unpacked. Nel frattempo, un leak delle ultime ore avrebbe svelato quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il listino prezzi italiano di Samsung Galaxy S25 Edge , e per molti non sarà di certo una sorpresa piacevole: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Ricordiamo che Samsung Galaxy S25 Edge monterà un display AMOLED da circa 6,6 pollici di diagonale, con uno spessore pari ad appena 5,84 millimetri , di poco superiore a iPhone 17 Air , l'inedito modello compatto di Apple previsto in arrivo per l'autunno di quest'anno. Al suo interno troveremo ancora una volta il chip Snapdragon 8 Elite , montato anche sul resto della serie. Il comparto fotocamere sarà composto da due sensori, di cui il principale da 200 megapixel e un sensore secondario da 12 megapixel, oltre che un sensore frontale da 10 megapixel.

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge sarebbe recentemente apparso all'interno del listino dello store online italiano Zanetti. Nello specifico, la versione da 256 GB di memoria interna presenta un costo di 1362 euro , che aumentano a 1488 euro nel caso della versione da 512 GB di memoria interna . A conti fatti, si tratterebbe di cifre superiori addirittura a Samsung Galaxy S25 Plus (pari a 1247 e 1372 euro per i rispettivi tagli di memoria sopracitati), il modello uscito lo scorso gennaio assieme al resto della serie, con un surplus pari indicativamente a 100 euro.

Quando uscirà Samsung Galaxy S25 Edge

Ad oggi non conosciamo ancora una data d'uscita ufficiale per Samsung Galaxy S25 Edge: il nuovo modello compatto era infatti previsto in origine per il mese corrente di aprile, per poi essere rimandato al 13 maggio.

Samsung Galaxy S25 Edge

Chiaramente ribadiamo come sempre che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.