Una cover di iPhone 17 Air conferma il design "ispirato" a Google Pixel

Ricordiamo che il nuovo iPhone 17 Air dovrebbe verosimilmente presentare un sensore unico per la fotocamera posteriore. Al suo interno troveremo il chip A19 , garantendo così il pieno supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia che debutterà anche in Italia ad aprile. Il nuovo modello dovrebbe presentare uno spessore di circa 5,5 millimetri , che aumenteranno a 9,5 millimetri includendo la sporgenza del modulo fotocamere: per fare un rapido confronto con i modelli della serie precedente, il corpo di iPhone 16 presentava uno spessore di circa 7,8 millimetri.

Quando uscirà iPhone 17 Air

Ad oggi non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per iPhone 17 Air: seguendo quanto visto gli anni scorsi, il nuovo e inedito modello compatto della compagnia di Cupertino potrebbe vedere la luce tra settembre e ottobre, assieme al resto della serie che comprenderà rispettivamente il modello base e i modelli Pro.

iPhone 17 Air

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.