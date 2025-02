I nuovi render CAD di iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro ne confermano ancora una volta il design

Si tratterebbe dunque di un inedito modulo fotocamere dalla forma rettangolare , a discapito della forma quadrata utilizzata fino a iPhone 16 Pro. Poche novità in termini di design invece per quanto riguarda il modello base, iPhone 17, che presenterà invece un modulo fotocamere del tutto simile al modello precedente.

I render CAD condivisi da Sonny Dickson trapelati in Rete nel corso delle ultime ore avrebbero confermato ulteriormente la tesi dei precedenti rumor in merito al design di iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro. Entrando nello specifico, i render in questione mostrerebbero ancora una volta il nuovo modulo fotocamere, che presenta alcune novità sostanziali rispetto alle generazioni precedenti.

iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: quando usciranno sul mercato?

Ad oggi la compagnia di Cupertino non ha rilasciato ancora dichiarazioni in merito al periodo d'uscita della nuova serie, che potrebbe uscire verosimilmente nel corso dei primi mesi autunnali, a cavallo tra settembre e ottobre, in linea con quanto visto in passato.

I render CAD di iPhone 17 Air

Chiaramente specifichiamo come sempre che si tratta per il momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) ufficialmente dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi con un evento di presentazione dedicato.