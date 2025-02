iPhone 17 Pro porterà miglioramenti alla RAM, secondo un rumor

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla sua uscita, già cominciano a susseguirsi da diverso tempo alcuni rumor in merito a iPhone 17 Pro, il prossimo modello di smartphone top di gamma della compagnia di Cupertino previsto in autunno. In particolare, secondo una recente indiscrezione, iPhone 17 Pro potrebbe finalmente introdurre un miglioramento significativo per la RAM, non aggiornata da diversi anni, diventando così in linea con gli smartphone top di gamma attuali come Samsung Galaxy S25 Ultra: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 17 Pro: 16 GB di RAM? In base a quanto riportato nelle ultime ore da un rumor, iPhone 17 Pro potrebbe finalmente portare con sé un miglioramento alla RAM atteso da anni. Il nuovo modello di top di gamma potrebbe infatti montare una RAM da 12 GB di tipologia LPDDR5: si tratterebbe dunque di un netto passo in avanti rispetto ai modelli precedenti, fermi ormai da tempo a 8 GB. iPhone 17 Pro (immagine puramente indicativa) L'aumento di RAM potrebbe essere in parte imputabile a nuove funzionalità inedite (e non ancora annunciate) di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia che farà il suo debutto in Italia ad aprile. Questo suggerisce che alcune funzionalità future di Apple Intelligence potrebbero rimanere esclusiva dei prossimi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, gli unici plausibilmente equipaggiati da 12 GB di RAM, con il modello base probabilmente "ancorato" a 8 GB.