Blades of Fire annunciato con un trailer e data di uscita, è un action adventure dagli autori di Metroid Dread

Il publisher italiano 505 Games e gli sviluppatori di MerucrySteam, autori di Metroid Dread, Metroid: Samus Returns e Castlevania: Lords of Shadow, hanno anunciato l'action adventure dark fantasy Blades of Fire . La data di uscita tra l'altro è piuttosto vicina. Infatti, sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Epic Games Store a partire dal 22 maggio al prezzo di 59,99 euro.

Blades of Fire ci cala nei panni di Aran de Lira, il primogenito della Guardia del Re, che si imbarcherà in un'avventura ricca di sfide e combattimenti per contrastare i piani della neo-incoronata Regina Nerea, che ha lanciato un incantesimo che trasforma l'acciaio in pietra, con solo il suo esercito di abominazioni che può brandire il metallo divino contro il quale le altre lame si frantumano.

Per contrastarla dovremo trovare i Rotoli della Forgia, che permetteranno di forgiare un gran numero di armi differenti, ognuna caratterizzata da stili di combattimento e bonus alle statistiche differenti. In totale si parla di sette diverse di famiglie di armi e di oltre 30 rotoli di forgiatura unica, che possono essere usati assieme per realizzare un enorme numero di combinazioni di armi differenti.