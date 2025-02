Forza Horizon 5 sarà ottimizzato per PS5 Pro, svelate le modalità grafiche sulle console Sony

Tramite il sito ufficiale della serie Forza, gli sviluppatori di Playground Games hanno svelato le modalità grafiche di Forza Horizon 5 su PS5, confermando inoltre che sarà un titolo PS5 Pro Enhanced, ovvero sfrutterà nativamente le funzionalità esclusive e la potenza extra messa a disposizione dalla console di metà generazione di Sony.

Per quanto riguarda PS5 Standard, il gioco proporrà due modalità grafiche. Abbiamo quindi la possibilità di scegliere tra il preset Performance a 60 fps e qeullo Quality a 30 fps. Non sono stati indicati i target di risoluzione, ma su Xbox Series X il gioco gira in 4K nativo in modalità Quality e a 1600p upscaliti in 4K in modalità Performnce.