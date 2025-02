Il periodo di uscita di Gex Trilogy su PC, PS5, Xbox e Nintendo Switch è stato svelato con un trailer

Le caratteristiche di Gex Trilogy

Gex Trilogy include i giochi Gex, Gex: Enter the Gecko e Gex 3: Deep Cover Gecko usciti originariamente tra il 1995 e il 1999. Come nel caso della riedizione di Tombi! pubblicata lo scorso anno per piattaforme moderne, anche i tre giochi di questa raccolta sono delle versioni aggiornate degli originali tramite il Carbon Engine.

Si tratta di un software proprietario di Limited Run Games creato con l'obiettivo di dare nuova vita a giochi datati e che per vari motivi risultano rari e difficili da reperire. Consente di modificare vari elementi, come l'interfaccia e il sonoro, oltre che di aggiungere nuove funzioni come trofei e obiettivi. In questo caso tra le migliorie introdotte troviamo il form factor widescreen a 16:9, opzioni di riavvolgimento e salvataggio istantaneo.