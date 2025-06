Gex Trilogy non funziona su Nintendo Switch 2, insieme a vari altri giochi creati con Carbon Engine

Gex Trilogy non funziona su Nintendo Switch 2 , come ci ha segnalato un nostro utente, e lo stesso è per tanti videogiochi che sfruttano il motore Carbon Engine.

Cosa ha detto l'editore di Gex Trilogy

L'8 giugno, infatti, Limited Run Games ha confermato la situazione in un post su Twitter, come potete vedere qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La compagnia scrive: "Salve a tutti! Siamo consapevoli che una manciata di giochi per Switch realizzati con Carbon Engine hanno dei problemi di compatibilità con Nintendo Switch 2. Per fortuna, nelle due settimane da quando abbiamo avuto accesso all'hardware di sviluppo per Switch 2, abbiamo correttamente localizzato il colpevole nel codice e abbiamo segnalato il tutto a Nintendo."

"Speriamo che la cosa venga affrontata in un futuro aggiornamento con la retrocompatibilità, in quanto crediamo che ciò che abbiamo scoperto possa impattare anche i videogiochi di altri editori. Nel frattempo, stiamo preparando degli aggiornamenti per alcuni dei titoli e li pubblicheremo nel corso delle prossime settimane: alcuni riceveranno anche delle nuove funzioni che sfruttano l'hardware di Nintendo Switch 2! Rimanete collegati per avere più informazioni".

Pare quindi che non ci resti altro da fare se non attendere che il problema venga risolto. Segnaliamo infine che le edizioni numerate di Limited Run Games per Nintendo Switch 2 non conterranno "schede con chiave di gioco".