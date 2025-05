Le edizioni numerate di Limited Run Games per Nintendo Switch 2 non conterranno “schede con chiave di gioco”

Limited Run Games è un editore molto famoso tra i collezionisti, per le sue edizioni fisiche di giochi particolari, spesso pubblicati in origine solo in formato digitale. La compagnia è stata particolarmente attiva su Nintendo Switch, console dove il mercato fisico si è dimostrato vivo e vegeto, nonostante l'aggressività di quello digitale. L'azienda, di suo, ha sempre supportato con forza la console, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare versioni fisiche di vari giochi.

Giochi completi

Limited Run Games ha diramato una dichiarazione in merito alle sue edizioni fisiche per Switch 2, dicendo esattamente ciò che i suoi clienti affezionati volevano sentirsi dire, pur con un cavillo inevitabile.

Una delle edizioni di Limited Run Games

Del resto molti sono dei collezionisti, quelli che hanno preso peggio la notizia delle "schede con chiave di gioco" per Nintendo Switch 2, ovvero prodotti fisici su scheda di gioco che richiedono comunque di scaricare i giochi per funzionare. Si tratta di una iattura per chi ama conservare i giochi nella sua libreria (e conservarli in generale).

In un'intervista con Boss Rush, LRG ha confermato che ogni sua edizione numerata per Nintendo Switch 2 conterrà il gioco completo sulla scheda. In altre parole, non si tratterà di edizioni "schede con chiave di gioco". Tuttavia, è importante notare che l'editore ha specificato che i giochi pubblicati in collaborazione con terze parti potrebbero invece essere proprio delle edizioni "schede con chiave di gioco", perché la decisione finale spetterà al partner esterno, che ha l'ultima parola sul suo gioco.