Ghostwire: Tokyo per PS5 con poster in metallo è in offerta su Amazon

Ghostwire: Tokyo - Esclusiva Amazon.it (con poster in metallo) per PlayStation 5 è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 18,00€, rispetto al prezzo mediano di 26,12€, con un risparmio del 31%. È anche il prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In Ghostwire: Tokyo, ti ritrovi in una versione alternativa della capitale giapponese, dove la popolazione è misteriosamente scomparsa e presenze sovrannaturali infestano le strade. Attraversa luoghi iconici come l'incrocio di Shibuya o la Tokyo Tower, sospesi nel tempo e resi ancora più affascinanti dalla grafica ray tracing che ricostruisce la pioggia, le luci e le ombre con straordinaria precisione.