Il secondo trailer di GTA 6 ha raggiunto un impressionante traguardo di visualizzazioni su YouTube

Il secondo trailer di GTA 6 continua a macinare numeri da capogiro e giusto nelle scorse ore è stato superato il tetto delle 100 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana.

Precisiamo che ci riferiamo al video ufficiale pubblicato sul canale di Rockstar Games. Infatti, tenendo in considerazione gli innumerevoli reupload su canali YouTube terzi (come ad esempio quello di Multiplayer.it) chiaramente il totale è largamente superiore. E lo è ancora di più, se conteggiamo anche altri social, come X e TikTok. Giusto per dare un'idea, Rockstar Games ha stimato 475 milioni di visualizzazioni complessive (quindi tra tutti i social e reupload) nel giro di 24 ore dalla pubblicazione.