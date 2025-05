Il secondo trailer di GTA 6 in un giorno ha infranto un incredibile record che apparteneva finora a Marvel

L'attesa per GTA 6 ha raggiunto livelli impressionanti, come dimostra l'incredibile record infranto in un solo giorno dal secondo trailer del gioco, andando a superare quanto era riuscita a fare solo Marvel in passato, in termini di visualizzazioni.

Rockstar Games stessa ha svelato alla rivista cinematografica The Hollywood Reporter che il secondo trailer di GTA 6, pubblicato questa settimana, ha raggiunto i 475 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo e attraverso i vari canali nel giro di 24 ore.

Si tratta di un record storico, che batte qualsiasi cosa sia stata pubblicata in precedenza in termini di trailer legati a prodotti di intrattenimento, e in particolare supera anche i Blockbuster cinematografici, considerando che il record precedente apparteneva a Marvel.