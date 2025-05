GTA 6 si mostra finalmente con il secondo trailer ufficiale, pubblicato a sorpresa da Rockstar Games

Il nuovo trailer approfondisce qualcosa della storia di Lucia e Jason , i due protagonisti di questo capitolo che, evidentemente, introducono delle dinamiche piuttosto inedite e diverse da quanto visto in precedenza nella serie.

Sono mesi che si aspettano informazioni sulla possibilità di vedere qualcosa di nuovo su GTA 6 e il secondo trailer è arrivato completamente a sorpresa, proprio in questi minuti, da parte di Rockstar Games, a breve distanza dall'annuncio della data di uscita emersa con la comunicazione del rinvio al prossimo anno.

Un gioco davvero impressionante

Dopo il primo trailer, questo secondo conferma chiaramente una cosa: GTA 6 sembra essere davvero un passo evolutivo importante per quanto riguarda l'intero mondo videoludico, almeno per quanto riguarda la rappresentazione realistica di un mondo di gioco così vasto, sebbene ci sia da dire che quelle mostrate sembrano essere tutte scene d'intermezzo e non di gameplay.

Si parte con una panoramica su un'area costiera di Vice City (la versione alternativa di Miami), dove facciamo la conoscenza di Jason, che a quanto pare non se la passa benissimo. Tuttavia, sembra decisamente felice di rivedere Lucia, mentre questa esce di prigione.

La data di uscita di GTA 6 non sarebbe stata scelta a caso e sarebbe un indizio sulla trama[/ARTICLE]I due brindano a "nuovi inizi" ma l'idea è che questo possa portare nuovamente a una strada piena di guai per i due, considerando le scene che si sovrappongono fra crimini e misfatti in classico stile.

Come abbiamo visto, GTA 6 uscirà il 26 maggio 2026 su PS5 e Xbox Series X|S, dopo il recente rinvio annunciato da Rockstar Games e commentato da Take-Two, con una decisione che evidentemente si è rivelata necessaria per concludere lo sviluppo nel migliore dei modi.