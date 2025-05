Le nuove immagini ufficiali di GTA 6 in una spettacolare galleria

Non sarà facile attendere un anno

Come certamente saprete, alcuni giorni fa GTA 6 è stato rinviato e Rockstar Games ha annunciato la nuova data di uscita del gioco, fissata al 26 maggio 2026: un'attesa di oltre dodici mesi che non sarà semplice da colmare, specie per chi sperava in un lancio questo autunno.

Il clamoroso shadow drop del secondo trailer e l'enorme quantità di materiali pubblicati in queste ore da Rockstar Games sembra quasi un messaggio di scuse, il tal senso: non dubitiamo che i tantissimi fan di GTA apprezzeranno il gesto.