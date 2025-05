Vediamo alcuni dei migliori cosplay trovati al Comicon Napoli 2025

Si è appena concluso il Comicon Napoli 2025, un altro appuntamento che si è rivelato di grande rilievo anche come numero di visitatori, considerando che questa edizione ha raggiunto il record di presenze per quanto riguarda la manifestazione in questione, nella quale ovviamente non sono mancati i cosplay, di cui proponiamo qui sotto una selezione in varie foto.

Con 183.000 visitatori, il Comicon Napoli 2025 è entrato nella storia della kermesse dedicata a fumetti, giochi e intrattenimento in generale, nella quale c'è stato ovviamente anche spazio per i cosplay, che in questi casi rappresentano sempre un elemento importante per ravvivare ulteriormente l'ambiente.

Qui sotto riportiamo dunque alcuni dei migliori cosplay che abbiamo visto in occasione della fiera e che abbiamo avuto modo di immortalare in foto, ma in verità ce ne sono stati anche molti altri che non siamo riusciti a "catturare" ma che avrebbero sicuramente meritato.