No, Chrono Trigger Remake NON è stato confermato al Comicon di Napoli

Non sarebbe la prima volta che qualcuno durante una convention o un'intervista si lascia sfuggire un'informazione riguardo a un progetto ancora non annunciato. L'indiscrezione è stata riportata anche su queste pagine , pur con tutti i condizionali del caso e il dubbio che potesse essere un classico caso di errore di traduzione o una strana gag. Eppure a Comicon in questi giorni c'è anche una parte della nostra redazione, e visto che quello che è successo sul palco non ci tornava, abbiamo deciso di approfondire. Viene fuori che Horii, di quel remake di Chrono Trigger, non ne ha proprio parlato.

Nelle ultime ore sta facendo il giro di Internet un grosso scoop proveniente direttamente dal Comicon Napoli 2025. In occasione della seconda giornata della popolare fiera partenopea, il creatore di Dragon Quest, Yuji Horii, si sarebbe lasciato sfuggire l'esistenza di un remake di Chrono Trigger attualmente in sviluppo. Il contesto è stato un panel dedicato alla carriera dell'autore giapponese e intitolato Yuji Horii: il Drago della Storia in pixel. Proprio a seguito di un pensiero di Horii legato a Chrono Trigger, l'interprete dal giapponese all'italiano dice "Credo di aver afferrato, se ricordo bene, che è in corso un remake del gioco", e poi aggiungendo subito dopo "Nessuno ha sentito nulla!". Il pubblico presente viene preso di sorpresa, scatta l'applauso, Horii si guarda attorno divertito, e nel corso delle ore successive la notizia finisce online e viene ripresa da numerose community, canali YouTube e diverse testate italiane ed estere.

Non essendo stata pubblicata una registrazione ufficiale dell'intervento, per verificare cosa era stato effettivamente detto da Horii è stato necessario attendere che qualcuno condividesse online la risposta per intero, laddove le primissime testimonianze - quelle che hanno effettivamente alimentato l'indiscrezione - riportavano unicamente le vaghe parole dell'interprete. Ma allora perché la persona incaricata di tradurre le parole di Horii ha parlato di un remake di Chrono Trigger? In attesa di avere un commento diretto, un'idea ce la siamo fatta.

Durante l'incontro al Comicon 2025, a Yuji Horii viene chiesto dal giornalista e moderatore Emilio Cozzi qualche aneddoto sulla genesi di Chrono Trigger. Con l'aiuto di una persona madrelingua, la risposta di Horii è stata: "Quando collaborammo con Square per sviluppare un gioco, ci siamo chiesti 'che tipo di ambientazione dovremmo creare?'. Visto che mi piaceva The Time Tunnel, mi è venuta l'idea per dar vita a Chrono Trigger e avere dei combattimenti contro dei boss attraverso diverse epoche".

Cosa (forse) è successo

Ricordate la frase incriminata? "Credo di aver afferrato, se ricordo bene, che è in corso un remake del gioco". L'interprete in questo caso ha probabilmente aggiunto un suo semplice pensiero basato su un falso ricordo, generando senza volerlo un gigantesco fraintendimento e facendo pensare ai più che si trattasse di un'affermazione di Horii. Curiosamente, solo poche ore prima dell'intervento sul palco, il papà di Dragon Quest aveva tenuto assieme allo stesso interprete quello che in gergo viene chiamato press junket, ovvero una serie di interviste coi giornalisti, una dopo l'altra e per pochi minuti a testa. Quando è arrivato il mio turno, l'ultimo degli argomenti toccati riguardava proprio l'eventualità di vedere mai un rifacimento di Chrono Trigger simile a quello visto per Dragon Quest 3. A quella domanda, in quel caso, Horii ha però glissato cordialmente.

Una splendida illustrazione di Chrono Trigger

Nella giornata di domani si terrà al Comicon di Napoli un secondo panel con Yuji Horii più focalizzato sulle musiche dei suoi giochi, ma a meno di sorprese pare proprio che questa storia andrà archiviata come un grande caso di lost in translation. Questo, senza voler alimentare speranze, non esclude tuttavia la possibilità che negli uffici di Square Enix un remake di Chrono Trigger venga effettivamente preso in considerazione: da anni i fan chiedono a gran voce un rifacimento del gioco - specialmente dopo l'apprezzato lavoro fatto con Dragon Quest 3 HD-2D, e in occasione del trentennale dall'uscita, la compagnia giapponese ha promesso che nel corso del prossimo anno annuncerà una serie di progetti legati a Chrono Trigger. Al momento, però, di ufficiale non c'è nulla.

