Il cosplay di Seiko Ayase da Melamori mostra ancora la giovanile nonna di Dandadan in gran forma

Come possiamo notare, la donna in questione non ha propriamente l'aspetto di una nonna tradizionale, trattandosi di un personaggio decisamente giovanile e affascinante, cosa che anche nella serie originale diventa oggetto di battute e situazioni alquanto paradossali.

La Seiko di Melamori

Per arrotondare, Seiko è solita fare anche delle comparsate televisive in una trasmissione per la quale viene conosciuta anche come Santa Dodoria, e si tratta di un personaggio alquanto fuori dalle righe ma che riesce a rimanere impresso e entrare nel cuore di lettori e spettatori per la sua positività, oltre all'aspetto fisico ovviamente.



La ricostruzione effettuata da Melamori, come abbiamo già visto in altri casi da parte della modella in questione, è veramente accurata e ben fatta, con una rappresentazione del personaggio che appare davvero in splendida forma anche grazie alle indubbie doti della modella, anche con la complessa e caratteristica acconciatura.

