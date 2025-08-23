Asuka nel cosplay di himee.lily ricrea perfettamente la ragazza di Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion non passerà mai di moda per tanti buoni motivi e tra questi ci sono i personaggi, sfaccettati e profondi più di quanto si potrebbe pensare a un primo sguardo. Non stupisce quindi che il mondo del cosplay sia sempre ispirato dall'opera di Hideaki Anno. Ora, possiamo vedere ad esempio Asuka nel cosplay di himee.lily.

Asuka è la pilota dell'EVA-02: è una ragazza che, in superficie, pare molto sicura di sé ma che nel profondo si sente abbandonata e ha bisogno di dimostrare le proprie capacità per essere amata e fare in modo che gli altri non la lascino indietro. Se non riesce a dare il meglio, però, peggiora enormemente in un circolo vizioso.