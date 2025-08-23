Asuka nel cosplay di himee.lily ricrea perfettamente la ragazza di Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion non passerà mai di moda per tanti buoni motivi e tra questi ci sono i personaggi, sfaccettati e profondi più di quanto si potrebbe pensare a un primo sguardo. Non stupisce quindi che il mondo del cosplay sia sempre ispirato dall'opera di Hideaki Anno. Ora, possiamo vedere ad esempio Asuka nel cosplay di himee.lily.
Asuka è la pilota dell'EVA-02: è una ragazza che, in superficie, pare molto sicura di sé ma che nel profondo si sente abbandonata e ha bisogno di dimostrare le proprie capacità per essere amata e fare in modo che gli altri non la lascino indietro. Se non riesce a dare il meglio, però, peggiora enormemente in un circolo vizioso.
Il cosplay di Asuka di himee.lily
himee.lily ci propone vari scatti, realizzati da malimoria, con sullo sfondo la città di Milano. La sua Asuka è perfettamente realizzata, non solo per il costume, di ottima fattura e dettagliato, ma anche per la grande abilità nell'imitare le espressioni della ragazza di Neon Genesis Evangelion. Si tratta in breve di un ottimo cosplay di altissima qualità.
Se vi piace il personaggio, ecco anche il cosplay Asuka da Neon Genesis Evangelion di kk.cos.1 diventerà subito il vostro sfondo. Come non citare poi Asuka da Neon Genesis Evangelion nel cosplay di Ainlina. Chiudiamo con Asuka nel cosplay di alice_dias_c.