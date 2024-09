Asuka nel cosplay di alice_dias_c è perfettamente ricreata, ispirandosi ai film di Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion continua a essere una saga amata dagli appassionati di animazione. I tanti personaggi dell'opera sono apprezzati per la loro profondità e per le molte difficoltà che devono affrontare. Anche il mondo del cosplay non sa fare a meno di ricreare ancora e ancora questi personaggi, come ci dimostra il cosplay di Asuka realizzato da alice_dias_c.

Asuka è la pilota dell'Eva 02, è metà giapponese e metà tedesca da parte dei genitori, ma ha la cittadinanza statunitense. La ragazza si unisce a Shinji nella lotta contro gli Angeli. Il suo colore distintivo è il rosso.