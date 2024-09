Bulma nel cosplay di soyittara è una biker che ha fame e si ferma in un ristorante a tema Dragon Ball

Dragon Ball è tante cose e una di queste è il fatto che Goku mangia tantissimo. Il cibo non è l'argomento dell'opera, certamente, ma è bene o male una costante nella saga. Il cosplay di Bulma in versione avventuriera realizzato da soyittara è quindi perfetto per ricordarci di questa caratteristica del Sayan, visto che è realizzato di un ristorante di Ramen a tema Dragon Ball.

Bulma appare in varie versioni nella saga e una di queste è quella avventuriera, con tuta e protezioni da biker (e magari anche un'arma da fuoco per star al sicuro).