Bulma nel cosplay di anna_reanbell è una biker perfetta per le grandi avventure di Dragon Ball

Dragon Ball è una saga amata in tutti i suoi formati e anche i suoi personaggi sono adorati da molti, in tutte le loro varianti. Un esempio di personaggio che appare in tante diverse versioni è Bulma, l'amica di Goku e sua prima compagna nella ricerca delle Sfere del Drago. Ora possiamo vedere il cosplay di Bulma in versione avventuriera realizzato da anna_reanbell.

Bulma appare in vari formati nell'universo di Dragon Ball, a seconda anche della sua età e degli archi narrativi. Sebbene nelle fasi più avanzate il suo ruolo sia meno dinamico, visto che scendono in campo nemici troppo potenti per lei, la ragazza ha avuto la sua dose di avventure e di situazioni pericolose negli anni.