Borderlands ha recuperato i costi di marketing, ora mancano tutte le altre spese

Come già sapevamo, il film di Borderlands di Gearbox si è rivelato un insuccesso al botteghino. Pochissimi hanno voluto vedere la pellicola nelle sale cinematografiche e probabilmente il motivo è legato al fatto che si tratta di un brutto prodotto. Questo significa che i soldi spesi per la sua produzione sono andati persi. Quanti sono esattamente?

Un confronto con altri film videoludici

Per fare un confronto con altri adattamenti cinematografici di videogiochi e capire esattamente quanto male sia andata la pellicola, il film di DOOM con Dwayne Johnson del 2005 (che certamente non era un capolavoro) ha incassato praticamente il doppio, ovvero 60 milioni di dollari. Se volete sapere qual è un film di successo, allora dovete guardare ad Uncharted di Sony - basato sull'omonima serie di giochi sparatutto di Naughty Dog - che ha incassato 400 milioni di dollari nel 2022.

Cate Blanchett in Borderlands

Inoltre, i film di successo hanno poi un corollario di guadagni aggiuntivi, tramite Blu-Ray, prodotti a tema, gadget e via dicendo. Possono anche trattare per guadagni superiori per il loro arrivo all'interno di servizi in abbonamento di video di streaming.

L'insuccesso della pellicola fa sicuramente ragionare molti, ad esempio un veterano di Fallout è grato del successo della serie TV, visto l'enorme fallimento del film di Borderlands.