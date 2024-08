Un veterano di Fallout è grato del successo della serie TV, visto l'enorme fallimento del film di Borderlands

A dire la propria è Jeff Gardiner, un produttore veterano della saga di Fallout, che ha parlato con Boss Rush. Gardiner ha lavorato per più di dieci anni a Fallout, passando per Fallout 3, Fallout 4 e Fallout 76.

Il successo di un adattamento cinematografico di un videogioco non è affatto scontato e avere alle spalle una IP di qualità non è una sicurezza sufficiente. Lo sa bene Gearbox Software che ha visto il film di Bordelands fallire completamente al botteghino e lo sa bene anche un veterano di Fallout , che è grato dei risultati ottenuti dalla serie TV di Amazon Prime.

Le parole del produttore di Fallout

Durante l'intervista, Gardiner parla di come "i giochi di ruolo vivono e muoiono in base alla storia", spiegando come una narrazione di qualità possa prevalere su meccaniche frustranti. Afferma che questa filosofia è valida per tutti i giochi, ma che "l'ha vista anche nello show televisivo di Fallout, che ha avuto un grande successo".

Cate Blanchett nel film di Borderlands

"Non è stato nemmeno per i personaggi", continua, "perché non hanno usato i personaggi canonici, [...] ma l'ambientazione e il tono sono stati un tessuto connettivo e un collante sufficiente per far sì che [il regista] Jonah Nolan e gli showrunner potessero creare una serie straordinaria. E questo è un buon segno, perché di recente è stato pubblicato un altro film, basato su un gioco più d'azione, che è un gioco fantastico, ma quel film è stato messo alla gogna".

È abbastanza chiaro che Gardiner stia parlando del film di Borderlands. Il produttore non commenta la qualità del film, ma dice che il suo fallimento lo rende ancora più consapevole del successo della serie televisiva Fallout.

Gardiner parla anche della maledizione dei videogiochi e del fatto che fino a poco tempo fa "si sono visti [adattamenti di videogiochi] fatti male tante volte, con persone che sceglievano le cose sbagliate su cui concentrarsi, o non le prendevano abbastanza sul serio, o le prendevano troppo sul serio. C'è una linea sottile in cui il contenuto viene preso troppo sul serio e allora non è divertente, non è coinvolgente. Oppure sei ironico per tutto il tempo, ammiccando alla telecamera, e lo spettatore pensa che non abbiano rispettato il gioco".

Pare anche che il film di Borderlands stia per lasciare le sale per arrivare sui servizi di streaming, poco dopo l'uscita.