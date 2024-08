Il set da collezione delle carte di Pokémon Classico è al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un set da collezione delle carte di Pokémon . Si tratta del Set Classico, in colore nero. Il prezzo è calato di circa 80€ rispetto al prezzo precedente. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano è 372.72€, il prezzo precedente era 390€, mentre il prezzo più basso recente è stato 332.29€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Cosa include il set da collezione Classico di Pokémon

Questo prodotto da collezione include tre mazzi da 60 carte, costruiti attorno alle carte Venusaur, Charizard e Blastoise. Inoltre, ci sono anche sei nuove carte, comprese Suicune ex, Lugia ex e Ho-Oh ex. Le carte sono foil.

Alcuni contenuti del set, comprese le tre carte principali

All'interno trovate anche: