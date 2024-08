GTA Tokyo era in sviluppo per PS2 ma venne cancellato, svela una retrospettiva sulla serie Rockstar Games

Si parla infatti di titoli anche solo avviati alla fase di progettazione o bloccati in pre-produzione, dunque non è sempre corretto dire che si tratti propriamente di "giochi cancellati", in quanto spesso c'era poco di effettivo sotto una semplice idea o piano di sviluppo, ma il caso di GTA Tokyo è sicuramente tra i più intriganti.

L'articolo, leggibile al link riportato come "fonte", è molto interessante ed esteso, e prende in considerazione veramente molti progetti che non hanno poi visto la luce sul mercato, interrotti in diverse fasi dello sviluppo e quindi non sempre destinati veramente a diventare videogiochi veri e propri.

Time Extension ha pubblicato un'interessante retrospettiva interamente dedicata alla serie Grand Theft Auto, dalla quale sono emerse diverse informazioni interessanti più o meno note, tra le quali la conferma che ci fosse un GTA Tokyo in sviluppo per PS2 , poi cancellato durante la lavorazione.

Diverse possibili ambientazioni nuove per GTA

Il nome di GTA Tokyo era emerso già nel 2003, poco prima dell'uscita di GTA San Andreas, quando Take-Two Interactive registrò una notevole quantità di trademark che sembravano legati a diversi episodi della serie.

Cartelloni di Shinjuku

Tra questi si trovavano GTA Sin City, GTA Bogota e GTA Tokyo, cosa che sembrava indicare una volontà di sperimentazione da parte di Rockstar Games.

Non è chiaro se i progetti dovessero essere valutati in parallelo, ma chiaramente si riferivano a nuovi capitoli ambientati rispettivamente a Las Vegas, nella capitale della Colombia e in Giappone, sebbene non siano mai emersi materiali veri e propri sui titoli in questione.

Nel dicembre del 2023, in seguito al famoso leak sul codice sorgente di Grand Theft Auto V, i dataminer hanno poi trovato delle prove sul fatto che Grand Theft Auto Tokyo era entrato in una prima fase di sviluppo su PS2.

Time Extension ha intervistato le fonti in base alle quali hanno costruito la retrospettiva chiedendo informazioni proprio su GTA Tokyo, ricevendo una risposta piuttosto chiara: "Grand Theft Auto: Tokyo era una delle città prese in considerazione all'epoca, Sam [Houser] era molto interessato all'ambientazione".

"Aveva appena pubblicato GTA III e all'epoca viaggiavano molto a Tokyo per promuovere il gioco, sembrava una città interessante per il sandbox". Tuttavia, la questione si scontrò soprattutto con problemi organizzativi e di logistica, che coinvolgevano anche l'aspetto economico del progetto: "alla fine dei conti si trattava solo di logistica. Riuscire a portare il team di ricerca sul posto per un tempo sufficiente a tracciare la mappa della città" sarebbe stato molto complicato.

C'era peraltro anche un problema culturale da affrontare: "la satira sociale sarebbe stata complicata da gestire, in termini di ciò che poteva funzionare in modo appropriato in quella città. Far combaciare queste cose è stato un po' difficile e abbiamo pensato che fosse meglio rimanere con le città introdotte nei GTA precedenti".