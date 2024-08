Gli sviluppatori di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sono entusiasti dell'arrivo su PS5, come evidenzia l'intervista fatta da Eurogamer al creative director Axel Torvenius e al design director Jens Andersson.

"Dal punto di vista di MachineGames siamo davvero entusiasti di poter portare il gioco anche su PS5 il prossimo anno", ha detto Torvenius. "Più persone possono giocarci e meglio è: ancora più gente avrà modo di vedere la passione e l'amore che abbiamo messo in questo progetto e il duro lavoro fatto."

"Non possiamo parlare di come la decisione sia stata presa", ha spiegato il creative director, incalzato da Anderson che ha aggiunto: "Tuttavia è qualcosa che volevamo fare. E succederà, quindi evviva." "Sì, è qualcosa per cui siamo sicuramente molto entusiasti", ha ribadito quindi Torvenius.

L'intervistatore ha quindi chiesto agli sviluppatori se il lancio su PS5 dopo Natale consentirà loro di rifinire ulteriormente l'esperienza sulla console Sony, e il design director ha detto di sì, certamente, ricordando che la loro tecnologia si basa sull'id Tech che in origine era un motore grafico multipiattaforma: un ottimo punto di partenza.