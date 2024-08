Gli auricolari Sony WFC510 sono ora in prenotazione su Amazon: perfetti per chi cerca un modello budget

È ora possibile fare la prenotazione tramite Amazon dei nuovi auricolari di Sony, i WFC510, un nuovo modello a prezzo budget. Il prezzo è 59,90€ e la data di uscita è il 29 agosto. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prodotto è disponibile in vari colori, non solo nero. Li trovate su Amazon anche in Bianco, Blu e Giallo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.