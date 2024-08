Little Big Adventure - Twinsen's Quest si presenta con un trailer del gameplay

L'idea alla base di Little Big Adventure - Twinsen's Quest è quella di consentire ai giocatori di scoprire il pianeta Twinsun, padroneggiare la Magic Ball e vivere avventure emozionanti all'interno di livelli ripensati per un'esperienza più dinamica e fluida .

L'originale Little Big Adventure è infatti stato realizzato nel 1994, sotto la direzione di Frederick Raynal, il padre di Alone in the Dark : il remake andrà a ridisegnarne il comparto artistico e introdurrà una nuova colonna sonora firmata anche stavolta da Philippe Vachey.

Microids e Studio [2.21] hanno pubblicato un trailer del gameplay di Little Big Adventure - Twinsen's Quest al fine di fornire ai giocatori un assaggio delle meccaniche e delle atmosfere che troveremo in questo remake.

Trailer e dettagli

Nel trailer qui sotto vediamo il protagonista del gioco, Twinsen, partire per una coinvolgente avventura che lo porterà a esplorare tanti luoghi differenti e a navigare in mare aperto un po' come accadeva nel classico The Legend of Zelda: The Wind Waker.

La storia di Little Big Adventure - Twinsen's Quest riprende quella originale, con il malvagio Dr. Funfrock che inventa la clonazione e il teletrasporto per mettere gli abitanti del pianeta Twinsun sotto il suo controllo.

Il cittadino modello Twinsen si ribella però a questa dittatura e parte per un viaggio alla ricerca di altre persone che possano aiutarlo a formare una resistenza tramite cui porre fine all'occupazione dei cloni e al dominio di Funfrock.