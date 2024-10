Disponibile su Steam la demo di Little Big Adventure - Twinsen's Quest, reboot della celebre serie di Frédérick Raynal, l'autore tra gli altri della serie Alone in the Dark. Si tratta di uno dei capolavori semi dimenticati del medium videoludico, che andrebbe decisamente riscoperto. Quindi, se volete giocarci in attesa del gioco completo, che uscirà il 14 novembre, ora sapete cosa fare.