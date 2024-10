Final Fantasy I-VI Pixel Remaster sta andando bene su Xbox, stando alle classifiche

Prospettive future

Nel Regno Unito la raccolta ha raggiunto la 20° posizione in classifica, mentre in Germania il 13° posto. Insomma, complessivamente potrebbe aver fatto numeri di tutto rispetto, considerando il tipo di prodotto. Non parliamo di una hit colossale, questo è chiaro, ma c'è comunque il segnale che certe serie possono funzionare anche su Xbox.

C'è poi da sottolineare che, pur non essendo un gioco first party e pur non essendo su Game Pass, Final Fantasy I-VI Pixel Remaster ha aderito a Xbox Play Anywhere. Ciò significa che si può giocare anche su PC, magari su di un apparecchio portatile, come sottolineato dalla fonte.

La speranza è chiaramente quella di vedere altri giochi di ruolo giapponesi arrivare su Xbox, magari proprio il vociferato Final Fantasy XVI. Spencer e i suoi si stanno muovendo bene in merito, considerando anche gli accordi con Atlus per Metaphor: ReFantazio o quelli con Tecmo per Atelier Yumia: l'Alchimista della memoria e la Terra immaginaria. Vedremo se lo sforzo frutterà nuovi utenti all'ecosistema di Microsoft.