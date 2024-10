Diventato virale un post in cui Sid Meier's Civilization VII viene accusato di essere woke

Come saprete la serie Civilization da sempre richiedere di assumere il controllo di una civiltà in epoca pre storica per portarla fino all'epoca della conquista dello spazio (ci sono varie condizioni di vittoria, in realtà, ma non sottilizziamo). Nel caso è stato annunciato che per avere una rappresentazione più fedele della civiltà dei nativi americani Shawnee , Firaxis ha collaborato direttamente con loro.

Un gioco sulle civiltà che rappresenta diverse culture

Cosa c'è di strano? Che qualcuno lo ha preso come un segnale di guerra, pensando che gli sviluppatori vogliano rendere Sid Meier's Civilization VII più inclusivo. In particolare l'accusa è partita dall'utente @MurcianoJapo, per poi diffondersi su vari canali politicamente schierati contro le politiche progressiste. Cosa ha scritto il nostro? "Dio no, ti prego, non inserite le assurdità DEI in CIV. Non uccidete una bella saga..."

Naturalmente sono stati in molti a far notare che i Civilization da sempre rappresentato molte culture differenti, nel modo più accurato possibile, e che quindi stiamo parlando di una serie in qualche modo inclusiva per definizione, ma ci sono stati altri che hanno appoggiato la strana accusa, minacciando addirittura di non acquistare il gioco.