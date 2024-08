Final Fantasy I - VI Pixel Remaster Collection arriva in formato fisico per PS4 e Nintendo Switch

Square Enix ha annunciato una versione fisica di Final Fantasy I - VI Pixel Remaster Collection , ovvero la raccolta con le versioni rimasterizzate dei primi sei capitoli della celebre serie JRPG. In realtà era stata già pubblicata in formato retail in passato, ma in quantità estremamente limitate, mentre questa si tratta di una distribuzione su una scala più ampia.

Dall'immagine che ha accompagnato l'annuncio, apprendiamo che queste versioni, oltre al disco o la cartuccia di gioco con custiodia, includerà anche un set di sticker che raffigurano i vari protagonisti dei giochi della serie.

La nuova edizione fisica di Final Fantasy I - VI Pixel Remaster

Come accennato in precedenza, la Pixel Remaster Collection è una raccolta che include i Final Fantasy dall'1 al 6 in versione rimasterizzata, con ogni gioco che vanta una grafica in pixel art aggiornata e pensata per adattarsi alle risoluzioni degli schermi moderni. Sono state aggiunte anche alcune funzionalità extra, come la possibilità di disattivare gli scontri casuali, aumentare i punti esperienza guadagnati in combattimento. Non mancano anche degli extra, rappresentati da un bestiario, una galleria di immagini e un lettore musicale.

Che ne pensate, approfitterete del lancio di questa versione fisica per recuperare la Final Fantasy I - VI Pixel Remaster Collection? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.