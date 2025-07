Con la fine di Windows 10, Microsoft punta su Autopatch per semplificare la migrazione a Windows 11

Con la fine del supporto per Windows 10 fissata al 14 ottobre 2025, Microsoft intensifica gli sforzi per spingere le aziende verso Windows 11, promuovendo l'adozione del servizio Windows Autopatch. In un nuovo documento guida, l'azienda spiega come i reparti IT possano gestire la migrazione attraverso Microsoft Intune, adottando una gestione cloud-native basata su Entra ID al posto delle tradizionali infrastrutture Active Directory.

Al centro della proposta c'è Windows Autopatch, il servizio che automatizza il processo di aggiornamento sfruttando il concetto di "deployment rings": una metodologia a fasi che consente di testare gli aggiornamenti su gruppi ristretti di dispositivi prima di estenderli all'intera organizzazione. In caso di problemi, gli amministratori possono interrompere o ripristinare l'aggiornamento, evitando impatti diffusi.