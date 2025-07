Windows 11 si arricchisce di nuove funzioni IA grazie a Copilot+ con l'ultimo aggiornamento

Click to Do e app Foto

La funzione "Click to Do" si arricchisce con nuove azioni: Practice in Reading Coach offre suggerimenti per migliorare la lettura; Read with Immersive Reader visualizza testi in ambienti senza distrazioni, con supporto per la lettura ad alta voce, dizionario illustrato e personalizzazioni visive; e infine Draft with Copilot in Word trasforma semplici frasi in bozze complete.

Anche l'app Foto riceve aggiornamenti: la funzione Relight consente di modificare l'illuminazione delle immagini grazie all'IA, impostando fonti di luce personalizzate o preset. Anche questa è inizialmente limitata ai dispositivi Snapdragon. Inoltre, tra le altre cose, subisce delle modifiche anche Teams, ora sarà possibile cliccare su un'email per inviare messaggi o pianificare riunioni.