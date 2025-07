EA Sports FC 26 rivoluziona il gameplay: più controllo, realismo e fluidità grazie alle modalità Competitive e Authentic

Con la presentazione di ieri Electronic Arts ha voluto, perlomeno sulla carta, mandare un segnale a tutti quelli che "FIFA è sempre uguale". Il colosso nordamericano, probabilmente si è reso conto dell'incompatibilità tra i suoi due pubblici di riferimento e per questo motivo ha pensato di "spaccare" il suo gioco in due introducendo le modalità Competitive e Authentic. La prima è quella pensata per il gioco online, più veloce, reattiva, basata più sull'abilità col pad e meno rigorosa. La seconda dovrebbe puntare alla simulazione, con un ritmo più compassato, una fisica più presente, una maggiore personalità delle squadre, tutti elementi pensati per rendere le modalità carriera più interessanti e verosimili. Un cambio in apperenza copernicano che però -sembra- sia stato ottenuto in maniera furba: in EA FC 26 non ci sono due giochi, ma due impostazioni ben definite delle slider in grado di esaltare due anime differenti del gioco più venduto al mondo. In altre parole hanno reso palese quello che molti appassionati hanno sempre fatto negli anni scorsi, ovvero modificare la velocità del gioco, la reattività degli avversari, l'incidenza dei tiri e dei contrasti per rendere il tutto più simile a una partita di pallone e meno a un forsennato correre da una parte all'altra del campo.

Competitive vs Authentic: due modi di giocare, due filosofie diverse Nel cuore di FC 26 c'è una separazione strutturale delle meccaniche in base al contesto. La modalità Competitive, attiva in FUT, Clubs e modalità online, offre un gameplay più veloce e reattivo: meno difesa assistita, dribbling più stretti e veloci, passaggi più diretti e meno rimbalzi incontrollati. Qui la sfida è orientata all'abilità pura del giocatore e la rimozione di elementi casuali (come i tiri deviati che finiscono sui piedi dell'attaccante) rende il tutto più controllabile. Si tratta del "classico" gameplay alla EA FC, veloce, senza pause, spettacolare, ma in grado di generare quell'effetto ping pong che gli amanti del calcio non apprezzano particolarmente, soprattutto perché annula l'importanza del centrocampo. Autentico o competitivo? Dall'altra parte, Authentic - pensata per Carriera Allenatore, Carriera Giocatore e Calcio d'inizio offline - punta a simulare fedelmente il calcio reale. Il ritmo è più lento, i giocatori si muovono in modo più intelligente e i rimbalzi, le deviazioni e gli scontri dovrebbero rispecchiare una fisica più realistica. Anche i tiri e i dribbling risultano meno "meccanici" e l'intelligenza artificiale offre una marcatura e un pressing più strutturati. EA Sports FC 26: dopo il trailer disponibile il pre-order al prezzo minimo garantito su Amazon Qui, però, è dove aspettiamo al varco EA Sports. Perchè se i numeri dicono che il gameplay competitivo alla fine fa presa, con la scena esport che è maturata negli anni e FUT che continua a macinare miliardi di dollari, offline l'ex FIFA ha sempre più fatto fatica, tanto da dare alle vedove di PES il margine per dire che in fondo in fondo eFootball è migliore. Perché non si tratta solo di una questione di ritmo, ma anche di come si muovono le squadre, di come si costruisce la manovra e di come si comporta l'IA avversaria, che non deve sembrare dai riflessi sovrumani. Tutte cose che finora EA FC ha faticato a fare.

Dribbling e movimento: più fluidità, più controllo Per gli amanti del calcio luglio è il mese del calciomercato e dei ritiri, per quelli del football virtuale è quello dei filmati comparativi e dei nomi accattivanti. Come per esempio è il nuovo sistema di dribbling, ora chiamato Dynamic Dribbling, una caratteristica che, sfortunatamente, sarà disponibile solo su console di nuova generazione e PC. Ora il gioco dovrebbe distinguere in modo più raffinato tra giocatori alti e bassi, mancini e destri, e l'intervallo tra i tocchi è stato ottimizzato per dare più controllo palla. Questo significa che un'ala scattante come Vinicius Jr. avrà movimenti molto più agili rispetto a un difensore centrale un po' ruvido come Gatti. Inoltre, sono state eliminate vecchie meccaniche poco usate come Agile Dribbling, e introdotte animazioni nuove per i cambi di direzione e i tocchi di forza, rendendo i movimenti meno "bloccati" rispetto a FC 25, dove spesso si aveva la sensazione di essere rallentati da animazioni rigide.

Portieri più intelligenti e realistici Un altro punto critico di FC 25 era la gestione dei portieri, spesso poco costanti nelle parate e nei posizionamenti: a volte sembravano Benji Price, altre volte l'amico che viene scelto per ultimo e finisce in porta. In FC 26, EA promette di aver rivisto pesantemente il ruolo: ora i portieri sfruttano un sistema di apprendimento automatico (Reinforcement Learning) per posizionarsi meglio e le animazioni volumetriche rendono le parate più fluide e realistiche. I portieri saranno finalmente affidabili? Anche le respinte sono stati riviste: invece di far finire la palla sempre tra i piedi dell'attaccante, i portieri devieranno il pallone verso zone neutre, fuori dal campo o verso i compagni. Chi controlla direttamente il portiere, come nella modalità Be A Goalkeeper, scoprirà che ci sono nuovi comandi per le uscite, le parate reattive, e perfino telecamere dedicate.

Fisicità e contrasti: finalmente contano In FC 25, proteggere la palla era spesso frustrante e poco coerente, dato che non si capiva bene quando si poteva schermare e quando no. FC 26 dovrebbe risolvere questo problema con una fisicità completamente rielaborata. Il tasto per proteggere la palla (L2/LT) è ora molto più efficace, grazie a nuove animazioni di "shielding trap" che bloccano letteralmente l'avversario. È stata aggiunta anche la possibilità di tagliare fuori gli avversari in situazioni aeree: i giocatori più forti fisicamente possono semplicemente impedire all'avversario di raggiungere il pallone, in maniera simile a quanto accade coi rimbalzi nel basket. Haaland potrà sfruttare tutta la sua potenza Chi usa giocatori fisici come Haaland o Van Dijk noterà una differenza netta rispetto a FC 25. La loro forza e la loro stazza, infatti, sarà un'arma da sfruttare, questa volta con maggiore precisione e consistenza.

Più controllo su passaggi e tiri, ma anche più bilanciamento In FC 26, la reattività dei passaggi è stata aumentata, in particolare quelli di prima. Sono stati aggiunti nuovi angoli d'animazione per i passaggi a 135° e 180°, migliorando anche i passaggi di tacco e quelli in corsa. I cross sono più direzionali e meno automatizzati, mentre i tiri - in particolare quelli rasoterra - sono stati completamente rielaborati: ora si attivano con un doppio tocco del tasto tiro e non più in base alla potenza. In questo modo si potrà tirare forte e basso, non solo di precisione. Le palle rasoterra sono state potenziate Un cambiamento piuttosto importante è la rimozione della meccanica del Timed Finishing, ovvero la doppia pressione del tasto del tiro che consentiva di eseguire traiettorie particolarmente potenti e precise che, nelle mani giuste, rendevano sbilanciati i tiri da fuori area. Ora segnare dipenderà dalla Precisione del tiro, da come si colpisce la palla (trivela, piattone, ecc.), della potenza e del posizionamento dell'attaccante.

Posizionamento migliorato, attacco più intelligente Il posizionamento offensivo e difensivo è stato reso più logico. I giocatori si inseriscono nello spazio in modo più intelligente, tagliano in area in base alla situazione e non si limitano più a eseguire acriticamente le istruzioni del loro ruolo. Ad esempio, un terzino potrà inserirsi centralmente se c'è spazio, oppure un esterno offensivo potrà convergere verso l'area se c'è l'occasione. Il gioco dovrebbe quindi essere meno prevedibile e più dinamico rispetto alla rigidità di FC 25, consentendo manovre più varie che premino le intuizioni degli uomini assist. Difesa e attacco sono potenziati Queste novità richiedono però delle contromisure per non rompere gli equilibri. In difesa, i difensori marcano meglio in area, la linea difensiva è più compatta, e le intercettazioni premiano chi anticipa bene e legge bene le traiettorie. È stata ridotta l'efficacia dei tackle da dietro e l'abuso di questa tecnica viene punito con animazioni più marcate che rallentano la corsa del difensore.

PlayStyles rivisti: più equilibrio tra stili e attributi I PlayStyles, introdotti in FC 25, sono stati ribilanciati per non sovrastare gli attributi dei giocatori. Ora un calciatore con alti valori di passaggio o controllo palla sarà efficace anche senza PlayStyle specifico. Sono state inoltre introdotte nuove specializzazioni, tra cui: I nuovi stili GameChanger (solo chi ha questo PlayStyle può eseguire i tiri trivela)

Enforcer (dominanza nei contrasti e nello schermare il pallone)

Inventive (passaggi creativi, inclusi tacco e trivela)

Aerial Fortress e Precision Header (specialisti nel gioco aereo) Questo vuol dire che sono stati rimossi alcuni PlayStyles che non funzionavano particolarmente bene e le loro caratteristiche sono state incluse in altri o in quelli nuovi. Ecco le specializzazioni non più presenti: Power Header

Aerial

Trivela

Flair

FC IQ e ruoli: più libertà tattica, meno rigidità Una delle critiche più sentite in FC 25 riguardava la rigidità dei ruoli e il posizionamento troppo "bloccato" dei giocatori. FC 26 introduce nuovi ruoli giocatore (Player Roles) come: Inverted Wingback, terzino che si accentra e partecipa al gioco in modo creativo

Box Crasher, mediano che si inserisce nell'area come un incursore

Wide Back, difensore centrale largo che copre le fasce in una difesa a tre

Ball-Playing Keeper, portiere moderno abile nella costruzione dal basso Le nuove istruzioni dei calciatori Oltre ai ruoli, arrivano nuovi "Focus" tattici che permettono ai giocatori di adattarsi in modo più fluido alla situazione in campo. Ad esempio, un Falso 9 può ricevere istruzioni specifiche per fare inserimenti in area, mentre i centrocampisti Box-to-Box ora hanno Focus per il recupero palla o il supporto offensivo. Rispetto a FC 25, i ruoli sono meno restrittivi, e l'impatto negativo dell'essere "fuori ruolo" è stato drasticamente ridotto. Questo consente formazioni più flessibili e rende l'esperienza tattica più fedele al calcio reale.

Calci piazzati: più assegnazioni, più controllo Su richiesta della community, FC 26 espande notevolmente il sistema delle assegnazioni sui calci piazzati. Ora è possibile scegliere fino a cinque opzioni offensive per i corner (es. primo palo, secondo palo, uomo al limite, copertura difensiva) e quattro per la difesa. Sono state inoltre introdotte le assegnazioni per rimessa laterale destra e sinistra, un'aggiunta utile soprattutto in modalità come Carriera o Clubs. Uno stadio di EA FC 26 Anche nell'Arena di pratica è ora possibile testare corner, punizioni e rimesse, con la possibilità di cambiare battitore al volo.

Accessibilità evoluta: FC 26 vuole essere per tutti Il lavoro sull'accessibilità in FC 26 segna un punto di svolta. La nuova Modalità ad Alto Contrasto consente di personalizzare visivamente il colore e la visibilità di ogni elemento sul campo: calciatori, portieri, arbitro, pallone, campo. Può essere attivato anche nel PvP, rendendo EA SPORTS FC uno dei primi titoli sportivi competitivi a supportare questa funzione. Sono state anche introdotte opzioni per rimuovere le ombre dei giocatori e dello stadio, personalizzare sottotitoli con dimensioni, colori e sfondo, e un flusso iniziale semplificato per scegliere subito le impostazioni ideali alla prima accensione del gioco. La modalità ad alto contrasto di EA FC 26 Una novità interessante è l'opzione per eseguire Skill Moves semplificati, accessibile tramite lo stick destro. Invece di dover memorizzare combinazioni complesse, i giocatori possono eseguire mosse contestuali con un semplice movimento in avanti, indietro o laterale. Ad esempio un giocatore a 1-2 stelle farà una Ball Roll o una finta base, mentre a 5 stelle, si sblocca l'Elastico o la Roulette 3 tocchi. Per bilanciare il sistema, queste skill sono leggermente più lente e meno precise rispetto a quelle eseguite manualmente, ma offrono una porta d'accesso perfetta ai neofiti.

Personalizzazione interfaccia: info su misura FC 26 introduce la Barra del Nome personalizzabile, ovvero la barra con il nome del giocatore in campo. Ora si può decidere se mostrare: La nuova barra del calciatore Le PlayStyle+ attive, con icone lampeggianti quando si attivano

Il piede dominante e debole, con una grafica dedicata

Il numero di stelle Skill Moves Questa nuova UI rende il feedback visivo molto più utile, soprattutto in FUT, Clubs e modalità Carriera. Questa nuova UI rende il feedback visivo molto più utile, soprattutto in FUT, Clubs e modalità Carriera.